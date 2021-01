Affaire Mbour 4 Extension: Le vendeur des parcelles (un ancien policier) et son acolyte arrêtés

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête sur le lotissement irrégulier au quartier Mbour4 extension de la commune de Thiès où les maisons ont été démolies la semaine passée commence a porté ses fruits. Ce lotissement avait empiété sur la forêt classée.



Les investigations de la gendarmerie ont permis de mettre la main sur le vendeur des parcelles, informe L'As, répondant au nom de M. Faye. Ce dernier, est un ancien policier. Quant à son acolyte, il se nomme A. Faye, un géomètre de profession. On parle aussi de deux courtiers.



Ils ont passé leur première nuit au violon de la gendarmerie. Selon des sources du journal, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (Dscos) continue de recevoir les personnes détentrices d’acte de vente. Toutes les personnes détentrices de faux actes seront poursuivies par la justice. Affaire à suivre.

