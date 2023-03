Affaire Me Ciré Clédor Ly : Plaidoirie pour un report du procès Le célèbre avocat sénégalais, Me Ciré Cledor Ly, a plaidé ce Jeudi 16 mars 2023, pour un report du procès dans l'affaire qui l'oppose à la police. Me Ly était attendu chez un de ses clients pour une affaire importante, mais a été empêché de se rendre sur les lieux par les forces de l'ordre.



Selon Me Ly, la décision prise était de plaider ce dossier. Cependant, en raison du timing, il est arrivé chez son client avec un peu de retard. C'est alors que les choses ont dégénéré. Les forces de l'ordre ont empêché l'avocat et son client de poursuivre leur chemin et ont gazé volontairement Me Ly et son client.



L'avocat a demandé à la Cour de faire une simple constatation, en examinant les habits de son client pour constater les taches. Il a expliqué que depuis l'incident, il et son client sont dans un état physique et psychologique qui ne leur permet pas de répondre aux questions et d'avoir un procès équitable.



Me Ly a donc plaidé pour un renvoi du procès, afin de permettre à lui et à son client, de récupérer de leur état de santé et de se présenter devant la Cour dans des conditions optimales. La décision de la Cour est attendue .

