Affaire Médinatoul Salam: Seydina Saliou Thioune et les proches de Sokhna Aida libérés

Seydina Saliou Thioune, le fils de Cheikh Bétthio qui avait été interpellé par la gendarmerie de Mbour recouvre la liberté.



Selon la Rfm, les proches de Sokhna Aida aussi, qui avaient été interpellés, sont libres.

Suite à la plainte de Sokhna Bator, l’une des veuves de Cheikh Béthio, Seydina Saliou Thioune, petit frère de Serigne Saliou Thioune, actuel khalif des Thiantacounes était placé en garde à vue.



Il est accusé d’avoir violenté et blessé le vigile de Sokhna Bator, mais en plus la gendarmerie avait aussi mis la main sur le fils de Sokhna Aida Diallo et un conférencier du nom de Serigne Saliou Mbow.









