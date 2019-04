Affaire Mike Tehio évoquée et renvoyée: La demande de liberté provisoire rejetée

Le Doyen des juges d’instruction a traité avec célérité le dossier Mike Tehio. Le militaire français qui a été placé sous mandat de dépôt en décembre dernier après avoir été inculpé, a été renvoyé devant le juge correctionnel pour le délit de coups et blessure volontaires, après 4 mois d’instruction.



Hier, son dossier a été évoqué pour la première fois par le juge de la deuxième Chambre correctionnelle. L’affaire venant pour la première fois, le juge a décidé du renvoi pour permettre aux parties d’être bien imprégnées. L’avocat de Mike Tehio, Me Abdoul Daff, a profité de l’occasion pour formuler une demande de liberté provisoire pour son client.



Cependant sa demande a été rejetée par le juge qui a confirmé la date du renvoi au 25 avril prochain. Rappelons que le militaire français est poursuivi pour avoir porté de violents coups au jeune Oumar Watt, qui est resté un bon moment dans le coma. Ces faits ont eu lieu en décembre devant une boîte de nuit.













Les Echos

