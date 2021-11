Affaire Miss Sénégal 2020: Le dossier actuellement entre les mains du Parquet ! Le Parquet est en train d’éplucher le dossier Miss Sénégal 2020, ponctué par des accusations de viol et autres déclarations peu catholiques.

La journée d’hier jeudi a été ponctuée par les accusations de viol formulées par la Miss Sénégal 2020, Fatou Dione et sa famille. Accusations auxquelles se sont ajoutées une terrible phrase de la présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal, qui a déclaré «kouniou violé yaw la nekh ».



Le Parquet s’intéresse actuellement au dossier. Selon "Libération", depuis la diffusion de ces différents témoignages, les services du parquet se penche sur l'affaire.



Mieux, il est presque sûr qu'une auto-saisine se dessine avec l'entrée en scène de la Su ou de la Dsc, informe-t-il.









iGFM



