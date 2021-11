Affaire Miss Sénégal: La Direction de la Famille va accompagner les victimes. Et Adji Sarr dans tout ça? La directrice de la famille s’est engagée, mardi, à accompagner les victimes dans l’affaire des viols présumés impliquant des miss Sénégal. Ce, dans le cadre de la prise en charge économique et psychologique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 05:48 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la femme et de la famille réitère sa position et déplore davantage cet événement. “Le commune a montré l’engagement de l’État du Sénégal pour que justice soit faite a tous les niveaux.



Le processus est en cours avec des rebondissements par rapport aux plaintes mais aussi par rapport à la prise en charge. Nous avons un déficit de centres de prise en charge mais ils sont là pour une prise en charge spchyco-sociale et même une prise en charge économique (appui par rapport aux ordonnances et aux examens qu’il faut faire)", a déclaré , Dr Fatou Faye Dem, directrice de la famille.



Et Adji Sarr dans tout cela?



Pourtant ses accusations de viols sur Ousmane Sonko ont été largement médiatisées, mais personne du côté de la gent féminine, si ce n'est Françoise Hélène Gaye et une rare portion, ont pris sa défense.

