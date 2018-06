Affaire Modou Diop: Le procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête exhaustive et diligente

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juin 2018

Suite au décès du jeune commerçant, Modou Diop plus connu sous le nom de Seck Ndiaye à la Médina, après une intervention des éléments de la Sureté urbaine, le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a demandé l’ouverture d’une enquête exhaustive et diligente sur ladite affaire, renseigne une source sûre.



La presse de ce vendredi a publié les résultats de l’autopsie. Elle (autopsie) révèle que le jeune commerçant Modou Diop serait décédé de traumatismes multiples subis au niveau du crâne.



L’autopsie réalisée au niveau de l’hôpital Le Dantec indique clairement que Modou Diop alias Seck Ndiaye serait mort suite aux sévices reçus de la Police à son domicile à la Médina le mardi 19 juin dernier.





PiccMi.Com

