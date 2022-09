Affaire Ndiaga Diouf : Barthélémy Dias fixé sur son sort ce mercredi Barthélemy Dias sera édifié sur son sort après-demain mercredi 21 septembre 2022, dans l’affaire l’opposant à Ndiaga Diouf et à l’Etat du Sénégal.





Barthélémy Dias sera jugé, ce mercredi, par la Cour d’appel de Dakar pour la mort de Ndiaga Diouf, un nervi du PDS abattu par arme à feu en 2011. Barthélémy Dias, qui avait pourtant déjà purgé sa peine, avait considéré qu’il avait été condamné à tort et a interjeté appel.



Pour rappel, cette affaire date de 2011. Des nervis avaient attaqué la mairie de Mermoz / Sacré-Cœur et après les altercations, Ndiaga Diouf a perdu la vie. L’affaire était jugée en appel le 2 Mars et a été mise en délibéré pour ce 18 Mai. Le procureur avait sollicité l’infirmation de la peine de 2 ans dont 6 mois ferme retenue contre Barthélémy Toye Dias. Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites avait demandé une condamnation à 5 ans ferme.





