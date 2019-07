Affaire Ndiaga Diouf – Barthélémy Dias : la Cour d’appel a rejeté les exceptions de nullités

Barthélémy Dias a perdu la bataille de la procédure, dans le cadre de son procès en appel, dans l’affaire Ndiaga Diouf, un nervi tué lors de l’attaque de la mairie de Mermoz /Sacré-Cœur. Les exceptions soulevées par ses avocats en vue de faire annuler la procédure, ont été rejetées, hier, par la Cour d’appel de Dakar.

En fait, lors de l’audience du 19 juin dernier, ils avaient demandé l’annulation de l’ordonnance de renvoi. Selon leur argumentaire, le juge d’instruction, après son interrogatoire, ne leur a pas permis de faire des observations.



Il a renvoyé l’affaire directement au parquet et a repris le réquisitoire de celui-ci. La défense avait également soulevé une exception d’inconstitutionnalité, renseigne l’enquête.

L’avocat de la famille de la victime avait demandé que tout soit rejeté, d’autant plus que les exceptions n’avaient pas été soulevées lors du premier jugement. Le parquet général avait requis le rejet, arguant qu’il n’y a aucune violation.



La cour les a suivis et a ordonné la poursuite du procès. Seulement, le jugement a été renvoyé au 25 septembre prochain, pour citation des prévenus. D’après le président Bara Guèye, sur les 13 prévenus, seuls 7 ont été cités. Le second motif de renvoi est lié au fait que la Cour a siégé avec une nouvelle composition



