Affaire Ndiaga Diouf : Ce que risque Barthélémy Dias le 18 mai prochain La représentante du ministère public a requis 5 ans de prison ferme contre Barthélémy Dias et 2 ans de prison ferme contre Habib Dieng et Babacar Faye. Pour justifier ses réquisitions, elle a fait un rappel des faits avant d’indiquer que toutes les personnes qui ont reçu une balle dans cette affaire, l’avaient reçu à l’arrière. " On ne peut pas parler de légitime défense dans ce dossier. Parce qu’ils n’ont pas démontré que Barthélémy Dias a reçu des coups. De plus, il n’a pas non plus été démontré que les visiteurs étaient en détention d'armes. Les faits sont établis et je vous demande d’infirmer le jugement rendu en première instance et de déclarer les prévenus coupables", a-t-elle soutenu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mars 2022 à 05:45

La partie civile réclame 150 millions FCfa



Auparavant, l’avocat de la partie civile a pris la parole. La robe noire réclame 150 millions de francs Cfa à l’actuel maire de Mermoz Sacré-Cœur, à titre de dommages et intérêts. " Je pense que le jugement rendu ne peut pas être résumé à un coup mortel. Pour nous, il y a eu meurtre. Nous avons fait appel parce qu’on avait demandé 150 millions FCfa. C’est vrai que la vie humaine n’a pas de valeur ", a déclaré l’avocat, qui sollicite de la Cour, la requalification des faits en meurtre, à défaut de confirmer la décision rendue en première instance.



Avant de finir, il a réitéré les 150 millions FCfa réclamés en première instance à titre de dommages et intérêts. Les avocats de Barthélemy Dias ont quant à eux, plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite, car ils demeurent convaincus que la balle qui a atteint Ndiaga Diouf, ne provient pas de l'arme de leur client. Les avocats de la partie civile demandent également que la partie civile soit déboutée.



Barthélémy Dias saura sur quel pied danser le 18 mai prochain, date du délibéré.



