Affaire Ndiaga Diouf : le procès de Barthélémy Dias renvoyé au 6 janvier 2021 Le procès en appel de l’affaire Ndiaga Diouf, initialement prévu hier mercredi, a été encore renvoyé au 6 janvier 2021.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020

La cause de ce renvoi est dû au fait que tous les prévenus ne sont pas encore cités. Dans cette affaire qui remonte à l’année 2011, la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur a été la cible d’une attaque de nervis.



Son édile, Barthélémy Dias, a été, à cet effet, arrêté et poursuivi avec 12 autres, pour coups mortels, coups et blessures volontaires et détention d’arme sans autorisation administrative, nous rappelle Walfgroupe.com.



Dias-fils a été, au premier jugement, condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme, pour le meurtre du lutteur Ndiaga Diouf. Il a été reconnu coupable de coups mortels, coups et blessures volontaires et détention d’arme sans autorisation administrative.



