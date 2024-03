Affaire Ngagne Demba Touré : Me Abdoulaye Mboup bénéfice d'une libérée provisoire aprés son inculpation

Me Abdoulaye Mboup, chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la Justice bénéfice d'une LIBERTÉ provisoire aprés son inculpation devant le Doyen des juges, informe Ayoba Faye.



Il est placé sous contrôle judiciaire et poursuivi pour violence à l'égard d'un magistrat après le mouvement des greffiers devant le bureau du juge du Deuxième cabinet pour exiger la libération de Me Ngagne Demba Touré

