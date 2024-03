Affaire Ngagne Demba Touré: Me Ibrahima Sarr inculpé et mis en liberté provisoire

Le procureur ne lâche pas les greffiers. L’affaire Maître Ngagne Demba Touré continue de faire des victimes.



Le président de l’amicale des greffiers, Me Ibrahima Sarr, a été inculpé hier et mis en liberté provisoire par le Doyen des Juges, pour la même infraction que son collègue, Me Abdoulaye Mboup, qui a passé quatre jours en garde-à-vue, relate "L'As".

Ndèye Fatou Kébé