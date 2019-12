Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Ouattara et Soro: Alpha Blondy envoie un message aux deux politiciens Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 09:37 | | 0 commentaire(s)| Depuis quelques jours, les ivoiriens assistent à des polémiques dans le milieu politique. De l’arrestation des différents membres du bureau politique de Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale, à son mandat d’arrêt international, en passant par des répliques contre le pouvoir en place, il y a de quoi s’inquiéter. Dans cette optique, Alpha Blondy, alias Jagger, a lancé un message de paix aux différentes autorités ivoiriennes en particulier le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro.





«J’invite nos frères et sœurs ivoiriens à l’apaisement. Nous n’avons pas fini de soigner les blessures de la crise postélectorale alors, nous n’allons pas récidiver. L’erreur est humaine.



Mais persévérer dans l’erreur est diabolique. En tant qu’ambassadeur de la paix de la CEDEAO, je voudrais sérieusement et humblement demander aux va-t’en guerre de renoncer à leur projet de déstabilisation de la Côte d’Ivoire qui a déjà trop souffert. La famille politique dans son ensemble, sans distinction de chapelle politique doit s’atteler à maintenir cette paix et qui sera la preuve de leur maturité politique à nos yeux.



Le peuple souverain que nous sommes n’a pas à subir les querelles narcissiques, les querelles et les ambitions égoïstes de certains politiciens. Le peuple de Côte d’Ivoire veut la paix et vous le savez. Que Dieu désarme et apaise nos cœurs pour que vive la Côte d’Ivoire, pour que vive l’unité et la paix de tous les Ivoiriens».



