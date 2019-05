Affaire Oumar Watt : Le militaire français Mike Teiho libre mais surveillé Condamné hier à deux ans de prison dont 18 mois de probation, informe le journal Libération, Mike Teiho est libre après sept mois de détention préventive.N'empêche, il devra verser à sa victime, Oumar Watt, la somme de 10 millions de Fcfa.

Mike Teiho retrouve les siens après sept mois de détention préventive. En effet, il a été condamné hier à deux de prison dont 18 mois de probation. Ayant fait sept mois en détention préventive, il est libre même s'il peut retourner en prison en violant sa probation qui lui impose de ne pas fréquenter les boîtes de nuit ou les alentours du domicile de sa victime, Oumar Watt, pendant la période visée. Pour autant, le tribunal correctionnel,qui l'a édifié sur son sort hier, l'a sommé de verser 10 millions de fcfa à Omar Watt en guise de dommages et intérêts.



Lors du procès, le parquet avait requis deux ans dont 7 ans mois contre Mike Teiho pour coups et blessures volontaires. Âgé de 23 ans et du haut de son 1,80 m, Mike Teiho avait reconnu les fait à lui reprochés. "Je reconnais les fais. Je sais que j'avais bu. J'étais ivre. Mais je savais ce que je faisais. J'étais en mission pour 4 mois au Sénégal. Cette nuit là , j'étais permissionnaire. Je lui ai donné un coup de poing et il est tombé", a témoigné le prévenu, la voix à peine audible.



Mais si le prévenu avait déclaré avoir reçu un coup de la victime, Oumar Watt démentait le militaire. " Il n y a pas eu bagarre entre nous. Je descendais de mon véhicule quand je les ai vus à côté d'un taxi. Teiho m'a donné un coup et j'ai perdu conscience", disait-il. "Ce n'est pas un procès. on a

cité deux jeunes filles entendues par le juge d'instruction. Pourquoi diantre,elles ne viennent pas témoigner", s'était interrogé Me Kouraichi Ba, l'avocat de la victime, avant de réclamer 1 milliard de francs Cfa de dommages et intérêts.

