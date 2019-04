Affaire Oumar Watt : Mike Teiho reste en prison Emprisonné à Rebeuss depuis le 27 septembre dernier, pour coups et blessures volontaires, le militaire français Mike Teiho reste en prison, selon L’Observateur, qui souligne que la justice lui a refusé une troisième demande de liberté provisoire, hier jeudi.

Toutefois, Me Abdou Daff, l’avocat du français a soutenu qu’ "il ne s'agit point d'une agression contre Watt, mais d'une bagarre générale à la sortie d'une boite de nuit impliquant cinq Français et une quinzaine de Sénégalais. Au cours de cette bagarre, Watt a été certes blessé mais il n'est point dans le coma".



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 12:59



