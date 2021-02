Affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr - Le bain, la serviette et la proposition de prise de pilule de... Dans l'affaire qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko, L'observateur barre à sa Une "Les détails des auditions à la gendarmerie".

Selon le journal, il existe des déclarations jamais entendues sur l'Affaire de moeurs qui oppose Adji Sarr, une masseuse à Ousmane Sonko, non moins député, président du Pastef et candidat à l'élection présidentielle de 2024.



L'Obs affirme que des révélations explosives ont été faites lors des confrontations des masseuses de "Sweet beauté".



A l'origine un bain, une serviette et une proposition de prise de pilule pour ne prendre aucun risque de grossesse. Entre autres révélations, il y a le fameux transporteur de Adji Sarr, Sidy Ahmet Mbaye, l'avocat et le certificat médical.



