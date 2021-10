Affaire Ousmane Sonko-Doudou Kâ: Les Imams et Oulémas appellent au calme Au lendemain des heurts entre les partisans de l’opposant et leader de Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko et ceux du responsable de l’Alliance pour la République et Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), Doudou Kâ, des voix s’élèvent.

Dans un communiqué rendu public, l’association des Imams et Oulémas du Sénégal, à travers son bureau exécutif, regrette « des incidents qui n’honorent pas notre démocratie ». Ce lundi soir, plusieurs blessés ont été notés dans lesdits affrontements.



D’où leur « appel solennel au calme, à la retenue, et au sens de responsabilité ». Afin que « la paix, la stabilité et la cohésion nationale puissent être davantage consolidées, surtout à l’approche des élections locales » fixées au 23 janvier 2022.



Les deux camps s’accusent mutuellement. Deux blessés graves ont été enregistrés, chez les soutiens de l’opposant et ex-candidat classé 3e à la Présidentielle de février 2019.



