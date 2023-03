Affaire Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang : Le parquet fait appel du verdict

Le parquet a décidé d'interjeter appel dans l'affaire Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Le verdict rendu n'a pas satisfait les représentants de l'accusation, qui ont donc décidé de poursuivre l'affaire devant la Cour d'Appel.



La Cour d'Appel devrait donc se prononcer à nouveau sur cette affaire, en prenant en compte les arguments présentés par le parquet. Les partisans d'Ousmane Sonko espèrent que cette nouvelle décision sera plus favorable à leur leader politique, tandis que les soutiens du président de la République espèrent que l'acquittement de Mame Mbaye Niang sera confirmé.



En attendant la décision de la Cour d'Appel, l'affaire continue de susciter des débats et des controverses dans le pays, notamment sur la question de l'indépendance de la justice et de la manipulation politique dans cette affaire.

