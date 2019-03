Affaire Ousseynou Sy : le juge d’instruction écarte la thèse de la démence

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

L’étau se resserre autour d’Oussoeynou Sy, qui a mis le feu au bus qui transportait des écoliers.



En fait, le juge d’instruction du tribunal de Milan n’est pas convaincu par la thèse de la démence que le chauffeur a évoqué, pour mettre fin aux poursuites pénales initiées contre lui. Comme il l’a laissé entendre à la presse italienne vendredi, le juge Tammaso Perna s’est inscrit dans la logique du responsable du pool anti-terroriste basé à Milan, Alberto Nobili et du procureur Luca Poniz.



Ces derniers jugent que le suspect « fait preuve d’une absence totale de considération pour les règles de la coexistence » et d’une « très forte tendance criminelle ». Pour le magistrat, le mobile de celui qui est baptisé « Loup solitaire », était de « conditionner les politiques de migration actuelle adoptées par le gouvernement ».











Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos