Affaire Oustaz Oumar Sall : Le parquet veut l'ouverture d'une information judiciaire

Arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) mercredi soir après son audition, Oustaz Oumar Sall, a été déféré au parquet hier. Mais, le face-à-face avec le procureur n'a pas eu lieu. Après un retour de parquet intervenu le même jour, Oustaz Omar Sall sera édifié sur son sort probablement ce vendredi. Pour autant, renseigne Libération, le parquet a décidé de demander l'ouverture d'une information judiciaire.



En rappel, le prêcheur «ibadou » avait été arrêté suite aux plaintes formulées par le collectif international des talibés Cheikh et autres. Sauf requalification des faits par le ministère public, il est visé pour diffamation et insulte commises par le biais d'un système informatique envers un groupe de personnes (confrérie des tidiane) se distinguant par la religion et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre des personnes.



Lors de son interrogatoire à la Dsc, le prêcheur avait assuré qu'il ne s'adressait pas aux tidianes quand il critiquait ceux qui scandaient le nom d'Allah à la fin de la prière comme le fait cette confrérie.



iGFM