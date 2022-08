Affaire Outhmane Diagne: Me Bamba Cissé s’alarme Le coordonnateur de la mafia « Kacc-Kacci », arrêté pour avoir détourné les Unes des journaux comme l’Observateur sera édifié ce lundi, sur son sort. Outhmane Diagne est toujours dans les lieux de détention.

Me Bamba Cissé, un de ses avocats, interpellé sur le dossier précise qu’Outhmane Diagne est arrêté juste pour avoir partagé sur sa page Facebook des « Unes » de journaux satiriques avec en entête 3 emoji de sourires.



« Des dizaines de personnes ont aussi partagé cela sans être inquiété une seule fois. On lui impute ainsi une diffusion de je ne sais quelles fausses nouvelles. Mieux, aucun journal n’a déposé de plainte contre lui.



L’Observateur n’a pas déposé de plainte, c’est le procureur qui s’est autosaisi. C’est tout simplement extraordinaire !” , s’alarme Me Bamba Cissé.





