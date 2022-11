Affaire Pape Alé Niang : Deux nouvelles organisations de defense des droits humains, dans le combat

Deux nouvelles organisations de défense des droits humains, en l’occurrence le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains / (ROADDH) et la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH), ont rejoint le combat pour la libération de Pape Alé Niang. A travers une déclaration commune, elles ont demandé aux autorités sénégalaises de remettre immédiatement en liberté le journaliste d’investigation Pape Alé Niang, nous apprend "Le Témoin".



Le ROADDH et la CoSeDDH attirent l’attention des autorités sénégalaises sur la définition du journalisme d’investigation donnée par l’UNESCO : « Le journalisme d’investigation implique d’exposer au public des affaires dissimulées de manière délibérée par une personne en position de pouvoir ou cachées accidentellement, car elles étaient noyées dans une masse de faits et de circonstances qui en obscurcissaient la compréhension. Il nécessite d’utiliser des sources et des documents confidentiels ou publics ».



Les deux organisations rappellent que le journalisme d’investigation, étant un travail essentiel pour la transparence de la conduite des affaires publiques dans un Etat démocratique, doit par conséquent, être protégé. Le ROADDH et la CoSeDDH appellent les autorités sénégalaises à cesser d’utiliser de façon abusive, la sécurité nationale et l’ordre public, pour restreindre la liberté d’expression ou le droit à l’information et à respecter le travail des journalistes, en particulier le droit de ne pas de révéler leurs sources d’information.