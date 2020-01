Affaire Petro-Tim : Abdoul Mbaye et Cie déposent une nouvelle requête contre Aliou Sall Après avoir porté plainte contre Aliou Sall dans l’affaire Petro-Tim, le Congrès de la Renaissance démocratique a encore saisi la Chambre d’accusation. Abdoul Mbaye et ses camarades, ont, en effet, déposé, mercredi dernier, une nouvelle lettre pour l’accélération de leur recours déposé en novembre dernier, selon Les Echos. Ils dénoncent ainsi le refus du Doyen des juges de fixer la consignation de leur plainte déposée le 22 juillet 2019 et accusent, ainsi Samba Sall de violer la loi, notamment les dispositions de l’article 79 du code de procédure pénale.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos