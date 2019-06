Affaire Petro-Tim, Aliou Sall et BBC: L’opposition va marcher à Guédiawaye

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019 à 21:21 | | 0 commentaire(s)|

L’opposition et la société civile ont décidé de tenir dans les prochains jours une marche dans les rues de Guédiawaye pour protester contre l’affaire dite des pots de vins qu’auraient reçus l’édile de la ville.



L’annonce a été faite sur les ondes de la RFM par le président de l’Alliance sauver le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaaraf. Il a indiqué que le Préfet de cette localité a été informé de la tenue de cette manifestation.



Leral





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos