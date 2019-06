Affaire Petro-Tim : Aliou Sall parle de nouveau, ce lundi Accusé principal dans le scandale de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC, dans le pétrole et le gaz sénégalais, Aliou Sall est au cœur de la tourmente. Après une première sortie, suite aux accusations du média anglais, dans une séance d’explications qui n’a finalement pas disspié le doute, le frère du président de la République parle de nouveau, cet après-midi, à 15 heures, dans son fief de Guédiawaye, dont il est le maire.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019 à 11:29 | | 1 commentaire(s)|

Reste maintenant à savoir quelle sera la teneur de l’intervention de Aliou Sall. Appelé à démissionner de ses fonctions de patron de la Caisse des Dépôts et Consignations, et même de la mairie de Guédiawaye, pour, dit-on, mettre à l’aise son frère de président, Aliou Sall sera forcément très attendu sur ce sujet.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos