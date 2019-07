Affaire Petro-Tim : Alioune Tine demande une commission d’enquête indépendante

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019

Alioune Tine, dans l'émission Objection de Sud FM a demandé la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. Ladite commission, une fois installée doit interroger les deux Présidents de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade et Macky Sall sur la signature des contrats sur le pétrole et le gaz. "Cette affaire doit être tirée au claire. On a un pouvoir présidentielle très solitaire qui entraîne la vulnérabilité de l'Etat. Il y a très peu d'Etat africain qui peuvent aller jusqu'au bout", prévient Aliou Tine.



D'après lui, cette affaire pourra cramer le mandat du Président Sall si l'on y prend pas garde. Et, Macky Sall doit à partir de cette affaire entrer dans l'histoire.



Ainsi, il considère que le frère du Président Sall est l’âme "damnée" du pouvoir. L’ancien coordonnateur de M23 précise qu’il y a des âmes "damnées"dans tous les pouvoirs.







Seulement, certaines d’entre elles, sont dans la famille présidentielle. Cette situation, relève-t-il, a fait que lorsque le pouvoir change, ils ne peuvent plus rester dans le pays. Le frère de Blaise Compaoré, François Compaoré et Karim Wade l’illustre parfaitement. Et, le frère cadet du Chef d’Etat sénégalais, risque de subir le même sort que ces deux précités.





