Affaire Pétro-Tim : Des responsables de la Bbc à Dakar interrogés par la police

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019

A défaut de la journaliste Mayeni Jones, auteur du reportage au vitriol accusant Aliou Sall et l'État du Sénégal d'avoir cautionné "un scandale à 10 milliards de dollars", les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) se sont rabattus sur ceux de la Bbc à Dakar.



Selon Libération, au moins deux responsables de l'antenne locale de la chaîne anglaise dans la capitale sénégalaise ont déjà été entendus, dans la plus grande discrétion, au siège de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic sis au Palais de justice de Dakar.



Alors que les enquêteurs voulaient en savoir plus sur cette affaire, au cœur d'une polémique depuis la diffusion du reportage, ces responsables de la Bbc ont soutenu, à tour de rôle, qu'ils n'ont pas du tout été associés à la fameuse enquête de la Bbc.



Par ailleurs, plusieurs réquisitions ont été envoyées aux banques pour disposer de tous les éléments concernant les comptes ouverts au nom d’Agritrans Sarl.



Selon l'enquête de la BBC, les 250.000 dollars de taxes, destinés à l’État du Sénégal dans le cadre du contrat avec Pétro-Tim, ont finalement été versés à cette société appartenant à Aliou Sall.



