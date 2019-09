Affaire Petro-Tim: L'ex-Dg de Petrosen, Ibrahima Mbodj accuse Karim Wade L’ancien Directeur général de Petrosen, Ibrahima Mbodj, interrogé par l’Ofnac, a révélé les instructions et implications de Karim Wade en faveur de Petro-Tim Ltd. D’après "Les Echos", l'expert fiscal signale que le ministre d'État de l'époque lui avait demandé, lors d'une audience, de proposer à Petrotim Ltd les meilleures conditions pour les contrats en cours au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Mbodj précise qu'il a rappelé à Karim Wade que ces blocs ciblés, faisaient déjà l'objet de négociations très avancées avec la société Tullow Oil. Mais ce dernier lui avait répondu que ces négociations n'avaient que trop duré et que l'exploration du bassin sédimentaire devait être accélérée.



Ainsi, un contrat assorti des meilleures conditions a été envoyé à Petro-Tim Ltd qui a accepté sans aucune négociation.



« Il n'y a jamais eu de négociations entre Petro-Tim et Petrosen »



« J'ai vu le responsable de Petro-Tim, M. Wrong, dans mon bureau le jour de la signature du contrat, en présence de mon conseiller juridique, Aïssatou S. C'est la procédure qui m'a été imposée par le ministre de tutelle, le ministre d'État Karim Wade. En somme, il n'y a jamais eu de négociations directes entre la société Petro-Tim Ltd et Petrosen », a révélé, aux enquêteurs de l'Ofnac, Ibrahima Mbodj.



Pis, il reconnaît avoir violé les dispositions du décret 98-810 qui prévoit un processus de négociation de bonne foi. En clair, laisse-t-il entendre, "le processus n'a pas été respecté", arguant qu'il n'avait pas les moyens de respecter le dossier ou de le faire respecter. Même son de cloche chez l'actuel Dg de Petrosen, Mamadou Faye, qui entendait, pour la première fois, parler de Petro-Tim.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos