Affaire Petro-Tim : La DIC a bouclé son enquête et son rapport, transmis au procureur

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, à l’occasion d’une conférence de presse, portant sur l’affaire Petro-Tim, après les accusations de corruption à 10 milliards de dollars de la BBC, impliquant le frère du président de la République, Aliou Sall, avait instruit la Division des Investigations criminelles de mener l’enquête.



L’affaire évolue trois mois plus tard. Puisque, d’après Iradio, la Dic a bouclé son enquête et transmis son rapport au procureur. Ce dernier, révèle-t-on, va saisir un juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Le juge, suivant la procédure d’usage, va mener une enquête à charge ou à décharge. Dans le premier cas, l’on ira vers un procès. Dans le second, vers un non-lieu et le dossier, classé sans suite.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos