Affaire Petro-Tim: La Dic n'a toujours pas convoqué Aliou Sall Principalment cité dans le reportage de la BBC sur un scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, Aliou Sall n’a toujours pas été convoqué par la Dic, après l’appel à témoins lancé par le procureur de la République. C’est en tout cas ce qu’a déclaré son avocat Me Babacar Ndiaye dans un entretien accordé à "L’Observateur", ce vendredi. « C'est un roc. Il ne se reproche rien. Quand il sera convoqué, il répondra », a-t-il dit.



Plusieurs personnes qui détiendraient des informations sur ce dossier, ont déjà été entendus par la Dic.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|



