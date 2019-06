Affaire Pétro-Tim : La hiérarchie mécontente de Serigne Bassirou Guèye Voilà un qui doit bien surveiller ses arrières. La hiérarchie judiciaire est très remontée contre le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, selon les sources du journal "Le Témoin".

Briefé durant plusieurs heures sur la tenue de son face-à-face avec la presse, le chef du parquet a été sans doute débordé notamment par l'enjeu et la solennité de la communication.



En effet, à la place d'une conférence de presse, la hiérarchie avait opté pour un point de presse. C'est pourquoi le ministre de la Justice, Garde des Sceaux avait envoyé à la rescousse son chargé de communication pour tenter de gérer les débordements, mais on a vu ce qui s’est passé !



Malheureusement pour lui, le procureur de la République a fini par céder à la pression de la presse et a finalement répondu aux questions des journalistes. Ce qui n'est pas, paraît-il, du goût de ses supérieurs.







