Affaire Petro-Tim : La manifestation de « Samm Sunu Rew » finalement interdite

Vendredi 5 Juillet 2019

Le Préfet de Dakar a interdit la manifestation de « Samm Sunu Rew », prévue ce vendredi à la place de la Nation, ex-Obélisque. C’est ce qu’ont annoncé les responsables de cette plateforme proches du maire de Guediawaye, Aliou Sall, lors d’une conférence de presse ce matin.



« Nous venons recevoir une notification de l’autorité préfectorale portant sur notre rassemblement à la place de l’Obélisque. Nous vous informons que cette manifestation qui a été projetée ce jour à 15 heures, a été finalement interdite par le Préfet de Dakar pour des motifs d’infiltrations et de troubles graves à l’ordre public », a notamment déclaré l’un d’eux aux journalistes.



« Le lieu qui a été prévu abrite le Fan Zone, installé par la Télévision nationale (RTS) pour les besoins de la Can. Les "Lions" affrontent aujourdhui l’Ouganda pour les phases des huitièmes de finale. C’est justement pour éviter les débordements que l’autorité préfectorale a entre autres motifs, interdit notre manifestation », a-t-il ajouté.



Donc, contrairement à ce que nous écrivions un peu plus tôt, ce n’est pas toutes les manifestations qui ont été autorisées.



Pour rappel, le Préfet de Dakar a reçu cinq demandes de manifestation dont quatre relatives à l’affaire Petro-Tim. Elles ont été déposées par les plateformes “Aar Li Ñu Bokk”, “Samm Sunu Reew” et la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) et Def Lep Ci Jam. Cette dernière qui a tenu la sienne ce matin, n’a pas mobilisé du monde. Selon les témoins, 10 voire 15 personnes ont pris à la marche sur le boulevard du Centenaire.



