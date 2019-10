Affaire Petro-Tim : Le magistrat instructeur a délivré 23 convocations

Lundi 28 Octobre 2019 à 10:24

Libération a étalé l’agenda détaillé des auditions dans le cadre de l’information judiciaire, contre X, ouverte par le parquet pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et fraude fiscale dans l’affaire du scandale présumé sur le pétrole et le gaz.



Ces auditions démarrent le 4 novembre prochain. Le député Mamadou Lamine Diallo, le journaliste Mouth Bane et Babacar Mbaye Ngaraf vont ouvrir le bal. Le lendemain, 5 novembre, l’ancien premier Ministre Abdoul Mbaye passe devant le doyen des juges, en même temps que Birahim Seck du Forum Civil.



Samuel Sarr, Clédor Sène, Souleymane Ndéné Ndiaye, le représentant de Bp au Sénégal entre autres, vont défiler devant le doyen des juges. Aliou Sall quant à lui sera interrogé le 25 novembre. Et Abdoulaye Thimbo, le 20 novembre.



D’après Libération, le Magistrat instructeur a émis au total 23 convocations.



