Affaire Petro-Tim: Le préfet de Dakar autorise toutes les manifestations

Vendredi 5 Juillet 2019

Sauf débordement, il n’y aura pas d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, ce week-end à Dakar.



Le Préfet qui s'appuyait sur le motif de troubles à l'ordre public, a donné le feu vert aux cinq (5) déclarations de marche déposées par diverses organisations relatives à l'affaire Petro-Tim.





Selon pressafrik, le Préfet Alioune Badara Samb a autorisé en l'espace de 48 heures, les demandes introduites par "Aar Li Ñu Bokk", la Coalition des travailleurs du Sénégal (Cts), le G7, "Samm Sunu Reew" et la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer).

