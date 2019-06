Affaire Petro-Tim: Mamadou Lamine Diallo tacle Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Le député Mamadou Lamine Diallo estime qu’on est devant un délit d’initié dans l’affaire Petro-Tim. Il est indiscutable que le Président Macky Sall élu en 2012 sur un programme de gouvernance vertueuse, a signé les décrets en toute conscience et en toute connaissance de cause.



Et la base est la violation de l’article 8 du code pétrolier par le Président Macky Sal,l en attribuant les blocs à Petro-Tim, une coquille vide, créée le 19 juin 2012. A l’en croire, les tergiversations du régime sur l’existence d’un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) et sa transmission au Président Macky Sall prouvent qu’en juin 2012, ce dernier savait que Petro-Tim ne faisait pas l’affaire. Ce qui explique, selon lui, la création de Petroasia, société mère de Petro-Tim créée après sa filiale Petro-Tim.



Pour le député de Tekki, le chef de l’Etat a accepté de signer les décrets, parce qu’il est au courant du deal organisé entre Franck Timis et Aliou Sall son petit-frère. Le député renseigne que l’évaluation économique de ce scandale pour le Sénégal est en cours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos