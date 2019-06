Affaire Petro-Tim : Ousmane Sonko, Baba Aïdara et Nafi Ngom Keïta auditionnés par le FBI Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a révélé au journal L’Observateur avoir été auditionné par le FBI en 2017, suite à une plainte du Collectif pour le recouvrement des avoirs miniers et pétroliers du Sénégal, devant le département de la justice américaine (DOJ).

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|

Une information confirmée par le coordonnateur du Collectif, Alioune Guèye, qui ajoute que Nafi Ngom Keïta, l’ex patronne de l’Ofnac et le journaliste Baba Aïdara, ont également été entendus dans le même cadre. Alioune Guèye confirme que « l’enquête est en cours. C’est une fois que le dossier est déposé sur la table du juge qu’elle sera rendue publique ».

En plus de la justice américaine, celle anglaise, enquête également sur le dossier, toujours selon le journal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos