Affaire Petro-Tim- Ousmane Sonko : « Certaines autorités sénégalaises évitent le territoire américain » Certaines autorités du Sénégal, craignant d’être arrêtées fuient depuis l’éclatement du scandale Petro-Tim, le pays de l’Oncle Sam. La révélation est faite par Ousmane Sonko lors de sa conférence sur les ressources pétrolières et gazières. Il révèle que 2016, beaucoup d’autorités sénégalaises, craignant de subir la même chose que Cheikh Tidiane Gadio, refusent de mettre les pieds aux Etats Unis.



D’après le leader de Pastef Les Patriotes, l’opposition est loin de garder espoir un dénouement heureux de cette affaire. Puisque, tout simplement, l’opposition reste d’avis que les juridictions nationales n’aideront pas à l’éclatement de la vérité. « Nous avons la raison pour laquelle nous misons beaucoup plus sur les juridictions internationales. Précisément sur celles des Etats Unis. Les dossiers déposés dans ce pays sont en instruction. Et, nous ne désespérons pas. Seulement, nous n’avons pas espoir qu’un dossier judiciaire soit ouvert au Sénégal et que les coupables soient jugés et sanctionnés », regrette-t-il.



Leral

