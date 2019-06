Affaire Petro-Tim: Ousmane Sonko appelle à une mobilisation générale et invite les Sénégalais à sortir dans la rue Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à une mobilisation générale dans cette affaire Petro-Tim. Le leader de Pastef qui a fait face à la presse, ce jeudi, a indiqué qu’il n’y a plus rien à prouver dans cette affaire. Ce qui reste à faire, c’est de se mobiliser, de mettre la pression sur l’actuel régime pour le pousser à tirer cette affaire au clair.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Donnant l’exemple de la France, de l’Algérie ou du Soudan, Ousmane Sonko a déclaré qu’il appartient désormais au peuple de se battre pour rentrer dans ses droits.



Félicitant tous ceux qui sont sortis lors de la manifestation de vendredi dernier, Ousmane Sonko a estimé que « cela est insuffisant. Il nous faut nous mobiliser davantage pour gagner cette bataille qui est la mère des batailles. Un combat dont dépend l’avenir de ce pays ».

Ousmane Sonko ne veut surtout pas entendre dire que tout est perdu dans cette affaire. Donnant l’exemple de la Bolivie, il a martelé que « rien n’est perdu. Macky Sall lui-même a dit, lors de la campagne présidentielle, qu’il allait renégocier les contrats pétroliers. Maintenant si El Hadji Kassé fait une sortie pour dire qu’on ne peut pas renégocier ces contrats, nous constatons qu’il y a des contradictions. En tout cas, si l’occasion nous est donnée, nous renégocierons ces contrats ».

