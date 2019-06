Affaire Petro-Tim: Samuel Sarr sera entendu par la Dic ce mardi La Division des investigations criminelles(Dic) et la Section de Recherches de Dakar sont en mode «fast-track» dans le cadre des enquêtes ouvertes autour du dossier Petro-Tim. Samuel Sarr est attendu à la Caserne Samba Diéry Diallo ce jour.

Comme annoncé, Babacar Mbaye Ngaraaf a été entendu hier devant les enquêteurs de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic) dirigé par le commissaire Dicko qui a fait les beaux jours de la brigade des affaires financières de la Police judiciaire. Au même moment, Mamadou Faye, directeur général de Petrosen, était à la Bag dont le siège se trouve dans l'enceinte du Palais de Justice. Des auditions qui entrent dans le cadre de l'affaire Petro-Timà la suite du soit-transmis du Procureur de la République. Le même jour, Pierre Goudiaby Atépa qui se trouve à Paris a informé qu'il été convoqué par ce démembrement de la Dic et qu'il irait répondre aux policiers ce jeudi.

A la Section de Recherches de la gendarmerie nationale aussi, les choses bouges. Selon les informations de Libération, Samuel Sarr a été convoqué parles pandores pour ce jour. Comme Atépa, Samuel Sarr fait partie des personnes ayant introduit Frank Timis au Sénégal du temps de Wade. L'ancien ministre de l'Energie devrait aussi apporter des éléments aux gendarmes sur un autre point qu'il a soulevé avant-hier.

Répondant à une sortie du chroniqueur Mody Niang, il avait conseillé aux enquêteurs, chargé, entre autres, de faire la lumière sur la fuite du rapport de

l'Inspection générale d'Etat(Ige) de s'orienter vers Nafy Ngom Keita, «l’unique source»de Mody Niang, selon ses propos.



