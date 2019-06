Affaire Petro Tim : Serigne Mboup charge la BBC, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall Le Directeur général de la SAR, Serigne Mboup s’est prononcé hier, sur le scandale de 10 millions de dollars révélé par la BBC dans le pétrole et le gaz sénégalais.

« L’enquête de la BBC n’a fourni aucune preuve de détournement ou de malversation. La journaliste n’a fourni aucun document prouvant ses allégations », a fustigé le maire de Pire, hier, au cours d’une conférence de presse tenue à Thiès.

Serigne Mboup a également fustigé les sorties de Thierno Alassane Sall et d’Abdoul Mbaye. « Ils étaient tous les deux d’accords avec ces contrats et les ont signés », a encore indiqué le patron de la SAR.



