Affaire Petro-Tim: Sonko fait faux bond aux enquêteurs de la Dic

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 09:09 | | 5 commentaire(s)|

Ousmane Sonko n’a pas déféré à la convocation de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic). Il s’est contenté d’envoyer des documents aux enquêteurs, informe "L’Observateur", qui ne donne pas de détails sur son absence.



Le leader de Pastef avait pour rappel, écrit un livre sur les scandales pétroliers dont celui de Petro-Tim, en plus d’une lettre de dénonciation au parquet de Dakar et à l’Office national de lutte de contre la corruption (Ofnac).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos