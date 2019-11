Affaire Petro-Tim- Souleymane Ndéné Ndiaye : « Je ne peux pas répondre à une convocation sans objet »

L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, a refusé de répondre à la convocation du Doyen des juges, relative au scandale de Petro-Tim. Il affirme qu’il a tout à fait le droit de ne pas se rendre à la convocation de l’autorité judiciaire qu’il s’agisse d’un Doyen des juges ou qui que ce soit, si la convocation est sans objet.



« Le Doyen des juges ne respecte pas la loi. Je suis un ancien Premier ministre. Je suis aussi un avocat. J’ai reçu via son secrétariat une convocation sans objet. Et, je ne peux pas répondre à une convocation sans objet », a dit l’ancien PM.



« Très en colère et très remonté par le comportement du Doyen des juges », Souleymane Ndéné Ndiaye fait savoir que le magistrat instructeur « n’a pas été courtois » envers lui.



Répondant à la convocation des enquêteurs de la Division des investigations criminelles, le PCA d’Air Sénégal SA répond sans détour. « Si j’ai répondu à la convocation des enquêteurs de la DIC, c’est parce qu’ils ont été courtois », précise-t-il.



