Affaire Petro Tim - Thierno Alassane Sall : « Macky savait tout, il est le seul responsable »

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall a pointé du doigt Macky Sall dans l’affaire de corruption sur le pétrole et le gaz. Affaire dans laquelle Aliou Sall et Franck Timis seraient impliqués.



Selon lui, le président de la république est le seul responsable de cette situation, car il savait que le contrat avec Timis était frauduleux et il a accepté de le signer.



« J’avais dit à Macky Sall, devant le Premier ministre, de ne pas signer le contrat. Le président de la République savait que le contrat était frauduleux. Le rapport de l’IGE l’avait aussi montré. Mais n’empêche, il avait accepté de signer ce contrat. Etant le seul responsable, il doit répondre de ses actes. Le procureur doit s’autosaisir ».











RFM

