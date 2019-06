Affaire Petro-Tim: Thierno Alassane Sall répond à Farba Ngom et accule El Hadji Kassé Dans la bataille médiatico-politique autour du scandale du pétrole et du gaz, aucun camp ne veut céder le moindre espace. Aussi, après la sortie ''auto-flagellante'' de Farba Ngom, accusant Thierno Alassane Sall d’avoir reçu de l’argent d’un homme d’affaires, et s’accusant par la même occasion du même délit, la réponse de l’ancien ministre de l’Energie n’a pas tardé.

Dans une tribune rendue publique et reprise par Les Echos, Thierno Alassane Sall écrit : « un proche conseiller croit malin de se suicider avec une ceinture bourrée d’explosifs pour entraîner dans sa perte, Thierno Alassane Sall ».



Et de souligner, « mais c’est le maître qui lui tient la laisse, son Ami de toujours, pour qui il court partout, renifle, flaire et rapporte du gibier qui est touché ».



Refusant de répondre aux accusations de Farba Ngom qu’il minimise, l’ancien ministre de l’Energie estime que cela n’est rien par rapport à la sortie de El Hadj Hamidou Kassé sur TV5.

« Cette fois, point besoin de BBC, la traîtresse Albion, l’information est de taille, à la dimension du public international qui est visé : oui, Agritrans de Aliou Sall a touché de l’argent pour une consultance dans le domaine agricole », note-t-il. Et d’asséner sur le ton de l’ironie : « Agritrans comme le nom l’indique, est spécialisée dans la transformation du pétrole en blé ».

