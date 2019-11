Affaire Pétro-Tim : l'oncle des frères Sall, Abdoulaye Timbo devant le juge

Le doyen des juges d’instruction poursuit ses auditions dans l’affaire du contrat pétrolier attribué à Petro-Tim, impliquant Aliou Sall, jeune frère du Président Macky Sall et l’homme d’affaires Franck Timis. Le juge Samba Sall a reçu ce mercredi, Abdoulaye Timbo maire de la ville de Pikine, par ailleurs oncle des frères Sall. Son audition est liée à la société Agritrans Sarl. Selon l’enquête de la BBC, Timis Corporation aurait versé 250 000 dollars en guise de pot-de- vin à Aliou Sall, via cette société qui appartient sur le papier, à Abdoulaye Timbo.

Le maire de Guediawaye Aliou Sall dont l’audition est très attendue, sera reçu le 25 novembre prochain.



