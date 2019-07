Affaire Petro-Tim: « le témoignage de Me Wade pourrait être utile », selon Mamadou Lamine Diallo « Le témoignage de Me Abdoulaye Wade pourrait être utile dans le cadre de cette information judiciaire. Il peut être entendu par la justice en tant que témoin ». C’est ce qu’a déclaré Mamadou Lamine Diallo, à propos de l’affaire Petro-Tim, dans l’émission "Jury du dimanche" d’Iradio.

« Je n'ai pas de problème avec ça, je vais lui poser la question. Je suis libre et indépendant. Je suis le seul qui peut dire à Abdoulaye Wade, je ne vous ai jamais demandé de poste, ni d'argent encore moins une intervention. Je ne fais pas partie des gens comme Macky Sall qu'Abdoulaye Wade a créés », a poursuivi le député de l’opposition.



Selon le leader du mouvement Tekki, cela permettra à Wade de « dire dans quelles conditions il a signé la convention avec Petro-Tim et qu'est-ce qu'on lui avait présenté comme dossier ».

