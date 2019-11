Affaire Petro-Tim : un représentant de Timis Corporation devant le Doyen des juges On craignant un faux bond dans l’audition annoncée d’un responsable de la société Timis Corporation, à défaut de Franck Timis, par le Doyen des juges, dans l’affaire Petro-Tim. Mais selon la RFM, un responsable de la société de l’homme d’affaires australo-roumain a bien déféré à la convocation du juge Samba Sall, en fin de matinée, ce mardi. Cette audition devrait d’ailleurs mettre un terme à la série d’entrevues initiées par le Doyen des juges dans l’enquête concernant le scandale présumé de 10 milliards de dollars, impliquant le frère du président de la République et le patron de Timis Corporation. Aliou Sall était d’ailleurs l’hôte du Doyen des juges, hier.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 13:03



