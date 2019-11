Affaire Petrotim- Abdoulaye Timbo à sa sortie d'audition: "Je ne suis au courant d'aucune transaction financière"

Abdoulaye Timbo, oncle de Aliou Sall, principal accusé dans l'affaire Petrotim, a été entendu mercredi par le Doyen des juges, Samba Sall. A sa sortie d'audition, il réaffirme qu'il n'est au courant d'aucune transaction financière dans le cadre de la société Agritrans.





"Je viens de répondre effectivement au doyen des juges en tant que témoin. Il m'a fait appelé juste pour me demander ce que je savais sur la question du reportage de la BBC. Je lui ai dit exactement ce que j'avais dit aux enquêteurs de la Dic. Je ne pouvais rien dire concrètement parce que je n'en savais rien. Et je ne suis au courant d'aucune opération financière dans le cadre de la société d'Agitrans don't j'ai été gérant pendant une période avant la transmission à Monsieur Alioune Sall", a-t-il déclaré.





Et de poursuivre: "Et pendant toute la période ou j'étais gérant, Je n'ai jamais été au courant d'une quelconque transaction financière. Et c'est exactement ce que j'ai dit à Monsieur le juge. J'ai réitéré les mêmes propos que j'ai dit à la Dic. Pas plus pas moins".

