Affaire Pharmacie Guigon: Des imams appellent au boycott L'affaire du licenciement de deux pharmaciens, les docteurs Dioum et Bâ, de la pharmacie Guigon pour avoir prié à leurs heures de travail, prend de nouvelles proportions. Après les avocats coordonnés par Me Massokhna kane qui ont tenu un point de presse ce mercredi, les imams et religieux sont entrés dans la cause. Ces derniers n’ont pas du tout apprécié cette décision.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

« Ce qui s’est passé à la pharmacie Guigon est inacceptable. C’est une insulte à la religion après cette tentative de promouvoir la prostitution, l’homosexualité et l’interdiction du voile dans des établissements de ce pays. Il est inadmissible dans un pays à majorité musulmane, que des étrangers viennent nous dicter leurs lois. Que toute la population s’insurge contre ce fléau, pour que ce ne soit pas une brèche qui ouvre la porte à des gens qui seraient tentés », a soutenu imam Dame ndiaye.



Pour imam Mohamed Diop de la Cité Fadia, premier vice-président de l’Association des imams de Guédiawaye, " la religion est attaquée à travers ce licenciement et il est important d’impliquer les khalifes généraux dans cette lutte afin que l’ injustice soit réparée". Il invite en outre, les musulmans à boycotter cette pharmacie et ses produits, afin que son patron apprenne à respecter la religion d’autrui, tout en se conformant à la Constitution du pays qui l’accueille et lui permet de dérouler son commerce.



Toujours dans la lutte, des fatwas seront énoncées dans toutes les mosquées sénégalaises, ce vendredi contre la pharmacie Guiguon et son patron qui combat l’Islam. Rien ne permet à M. Guigon de nous insulter dans notre pays et le Président Macky Sall doit intervenir.



Les imams vont demander aux fidèles de ne plus acheter chez cet homme. "Nous appelons au boycott total, il ne s’agit pas que des musulmans mais de toutes les religions parce que qu’il est aussi question de la Constitution ». Imam Mamadou Sène de Ouest Foire affirme qu’il est temps que « les religieux commencent à faire face à des affronts faits à la religion musulmane, sous l’œil complice de certaines autorités. Ceux qui connaissent la loi, savent que le travailleur qui fait 8 heures de temps par jour, a droit à 5 minutes de pause pour faire ses besoins. La prière en fait partie ».







Le Témoin



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos